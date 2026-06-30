5 владельцев оружия в Тамбовской области не прошли проверку росгвардейцев

С 22 по 29 июня сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тамбовской области проверили более 90 владельцев оружия.

В результате выявлено 5 административных правонарушений в области оборота оружия и патронов к нему, изъято 5 единиц оружия, добровольно сдано 6 единиц оружия.

- Продолжается добровольная сдача личного огнестрельного оружия, – сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области. - В прошлом году было передано более 250 единиц оружия для дальнейшего использования. Наиболее востребованы гладкоствольные ружья 12-го калибра, которые эффективны для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.