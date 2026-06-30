В Тамбовской области выявлены нарушения при организации питания детей в школах

Прокуратура Мучкапского района выявила нарушения законодательства при организации питания детей в образовательных учреждениях.

- Допускаются факты использования непромаркированного инвентаря, нарушения условий хранения продуктов питания, - отметили в ведомстве.

Также проверка качества поставляемой продукции не проводилась должным образом.

Прокуратура района инициировала привлечение к административной ответственности 13 виновных лиц. Кроме того, были внесены представления об устранении нарушений.

На данный момент нарушения устранены.