В Инжавино отключат свет 1 июля

1 июля в Инжавино в связи с проведением ремонтных работ запланировано отключение света по некоторым улицам.

Как сообщает администрация Инжавинского округа, подача электроэнергии прекратится с 15.00 до 17.00 по следующим адресам:

- ул. 30 лет Победы,

- ул. Базарная,

- ул. Банковская,

- ул. Бербешкина,

- ул. Братская,

- ул. Ветеринарная,

- ул. Зои Космодемьянской,

- ул. Колхозная,

- ул. Кузнечная,

- ул. Кустова,

- ул. Ленинская,

- Ленинский переулок,

- ул. Мельничная,

- ул. Нагорная,

- ул. Новокузнечная,

- ул. Октябрьская,

- ул. Первомайская,

- ул. Поселковая,

- ул. Почтовая,

- ул. Приовражная,

- ул. Рабочая,

- ул. Распопова,

- ул. Садовая,

- ул. Советская,

- ул. Сосновая,

- ул. Чапаева,

- ул. Школьная.