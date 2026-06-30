Тамбовчанка лишилась микроавтобуса из-за долга в 2,5 млн рублей

Фото УФССП России по Тамбовской области

Исполнительное производство в отношении 51-летней тамбовчанки находится в Советском районном отделении судебных приставов города Тамбова. Женщина накопила задолженности по штрафам Госавтоинспекции, налоговым и кредитным платежам на общую сумму 2,5 млн рублей.

Судебный пристав выяснил, что у должницы есть машина марки «Peugeot Boxer».

- В рамках рейдового мероприятия сотрудником ведомства наложен арест на транспортное средство неплательщицы, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Фургон эвакуировали на спецстоянку. Если женщина не заплатит долги, машину передадут для реализации на торгах.