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НовостиОбщество30 июня 2026 10:55

Тамбовчанка лишилась микроавтобуса из-за долга в 2,5 млн рублей

Женщина не платила штрафы, налоги и кредиты
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УФССП России по Тамбовской области

Фото УФССП России по Тамбовской области

Исполнительное производство в отношении 51-летней тамбовчанки находится в Советском районном отделении судебных приставов города Тамбова. Женщина накопила задолженности по штрафам Госавтоинспекции, налоговым и кредитным платежам на общую сумму 2,5 млн рублей.

Судебный пристав выяснил, что у должницы есть машина марки «Peugeot Boxer».

- В рамках рейдового мероприятия сотрудником ведомства наложен арест на транспортное средство неплательщицы, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Фургон эвакуировали на спецстоянку. Если женщина не заплатит долги, машину передадут для реализации на торгах.