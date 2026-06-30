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НовостиПроисшествия30 июня 2026 10:15

В Тамбовской области мотоциклист сбил пенсионерку

Женщина переходила дорогу в неположенном месте
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мотоциклист сбил пожилую женщину

Мотоциклист сбил пожилую женщину

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадала пожилая женщина, произошла 29 июня в 12 часов 24 минуты в районе дома №16-А по улице Гаврилова города Котовска. 37-летний водитель мотоцикла «Honda CBR600F» наехал на 79-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. При этом пенсионерка остановилась на проезжей части, создав помеху для движения транспорта.

- В результате ДТП пешехода с травмами различной степени тяжести доставили в больницу им. Архиепископа Луки г. Тамбова, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте

Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.