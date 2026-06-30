Тамбовчанин из мести поджег квартиру бывшей супруги

Ночью 29 июня текущего года в полицию р.п. Умёт Кирсановского округа поступил тревожный вызов о возгорании многоквартирного дома. На место прибыли сотрудники полиции и пожарной охраны. К моменту приезда экстренных служб огонь уже успел повредить здание, однако обошлось без пострадавших. В ходе возгорания дом выгорел полностью.

Полицейские осмотрели место происшествия и выяснили, что причиной произошедшего стал поджог. Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения, опросили соседей. На записи они увидели, как к дому подходит мужчина, кидает что-то в приоткрытое окно и быстро убегает. Соседи пояснили, что хозяйка квартиры, где началось возгорание, уехала в другой город, а недавно у нее произошел конфликт с бывшим супругом.

37-летнего мужчину задержали, сейчас он находится в ИВС, проводится опрос подозреваемого, выясняются все обстоятельства произошедшего.

- Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества путем поджога», – сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.