В Мичуринске отключат газ с 1 по 3 июля

С 8.00 1 июля по 16.00 3 июля в Мичуринске в связи с плановыми работами на газопроводе высокого давления по улице Советской прекратиться подача газа по ряду адресов.

По данным администрации города Мичуринска, отключения затронут следующие улицы:

- Турмасовский тупик ж.д., д. 1-а, 2, 4, 6, 7, 8, 8-а, 11, 15, 17, 17-а, 19, 19-a, 21-a, 23, 25.

- Крайняя ж.д., д. 4, 6, 10, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 49-a, 50, 51, 51-a, 52, 53, 53-a.

- Путевая ж.д., д. 1, 2-а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17-а, 18, 19, 20, 20-a, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30-a, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 50-a, 53 кв. 1, 53 кв. 2.

- Советская ж.д., д. 1-а, 1-а кв. 2; 3, 5, 7, 9-а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21-а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 61, 63, 63-a, 63-, 63-д, 63/3, 63-и, 65, 67, 4, 4-а, 6-а, 6, 8, 8-а, 10, 10-а, 12, 16/8, 16/7, 16/6, 16/4, 16/3, 16/16, 16/15, 16/14, 16/13, 16/10, 16/1, 20-a, 20/1, 20/2, 22, 24, 26, 28, 28-a, 30, 32.