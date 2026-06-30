В Тамбове задержан мужчина с марихуаной

Днем 29 июня в дачном товариществе Тамбова сотрудники наркоконтроля задержали безработного мужчину. У него было обнаружено вещество, похожее на марихуану весом 9,42 грамма.

- Сотрудники полиции изъяли наркотики, направили на экспертизу и задокументировали действия подозреваемого, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Устанавливается причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям.

Личность мужчины установлена. Им оказался 42-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за незаконное приобретение и хранение наркотиков, а также управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Возбуждено уголовное дело.