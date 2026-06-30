Тамбовчанин напал на полицейского

В суде рассмотрят уголовное дело, которое возбудили в отношении 37-летнего жителя Тамбовского округа, которого обвиняют в преступлении по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, в июне этого года полицейский выехал на место происшествия по сообщению о краже квадроцикла в районе пруда у СНТ «Чистые пруды». В ходе осмотра места происшествия квадроцикл нашли на противоположной стороне водоема. Когда сотрудник полиции начал задавать вопросы по поводу кражи обвиняемому, тот применил физическую силу в отношении представителя власти.

Вину в предъявленном обвинении фигурант признал и раскаялся.

- После вручения копии обвинительного заключения прокуратура направит уголовное дело в Тамбовский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщает прокуратура Тамбовской области.