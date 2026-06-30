В Мичуринске прокуратура через суд потребовала выделить женщине-инвалиду новое жилье

Прокуратура Мичуринска провела проверку по обращению местной жительницы. Женщина-инвалид сообщила о нарушении ее жилищных прав.
Семья заявительницы занимала квартиру по договору социального найма, однако позднее жилье было признано непригодным.
- При этом другое жилье семье предоставлено не было, - отметили в прокуратуре города Мичуринска.
Ведомство направило в суд иск, требуя обязать уполномоченный орган предоставить семье новую благоустроенную жилплощадь.
Суд удовлетворил требования прокуратуры.