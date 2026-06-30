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НовостиОбщество30 июня 2026 8:27

В Мичуринске прокуратура через суд потребовала выделить женщине-инвалиду новое жилье

Квартира, где семья размещалась по договору соцнайма, была признана непригодной жизни
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Мичуринска провела проверку по обращению местной жительницы. Женщина-инвалид сообщила о нарушении ее жилищных прав.

Семья заявительницы занимала квартиру по договору социального найма, однако позднее жилье было признано непригодным.

- При этом другое жилье семье предоставлено не было, - отметили в прокуратуре города Мичуринска.

Ведомство направило в суд иск, требуя обязать уполномоченный орган предоставить семье новую благоустроенную жилплощадь.

Суд удовлетворил требования прокуратуры.