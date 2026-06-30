Тамбовчанин пойдет под суд за причинение смерти по неосторожности

Мужчина погиб на месте Фото: СУ СК России по Тамбовской области.

В СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствие установило, что вечером 9 мая этого года обвиняемый с сожительницей и двумя знакомыми распивали спиртные напитки на улице Придорожной в поселке Строитель. В ходе общения между ним и одним из мужчин произошел конфликт, перешедший в драку. Ставший свидетелем происходящего 40-летний мужчина попытался разнять своих знакомых. В этот момент фигурант нанес ему со удар кулаком по лицу, от которого тот упал на спину и ударился затылком об асфальт.

- От полученной черепно-мозговой травмы потерпевший через непродолжительное время скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, – сообщает СУ СКР по региону. - В рамках расследования собрана доказательственная база, достаточная для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд.