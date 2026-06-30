Тамбовчанка обокрала магазин и аптеку, так как очень нуждалась в деньгах

В Тамбове оперативниками уголовного розыска задержана 39-летняя ранее судимая женщина, причастная к кражам из магазина и аптеки.

Из магазина тамбовчанка вынесла парфюмерную продукцию на 28 тысяч рублей.

- Реализовать украденное злоумышленница смогла лишь за 6 тысяч рублей такую сумму она получила, продавая духи случайным прохожим, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

В аптеке женщина похитила продукцию на 3 тысячи рублей. Товары она оставила себе.

Задержанная рассказала полицейским, что пошла на преступления из-за нехватки денег.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства совершенных преступлений устанавливаются. Проверяется причастность задержанной к совершению аналогичных преступлений.