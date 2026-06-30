Тамбовчанка напала на представителя власти

В Уврово вынесли приговор местной жительнице, которая в декабре 2024 года напала на женщину, которая являлась представителем власти при исполнении своих должностных обязанностей. Она схватила её за плечо и дернула на себя, причинив физическую боль.

Подсудимая вину в преступлении не признала.

- Фигурантку признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, и назначили ей наказание в виде штрафа в размере 10 000 руб. в доход государства, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.