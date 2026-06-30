В Тамбове судебные приставы на две недели закрыли торговую точку, незаконно принявшую на работу иностранца

Фото УФССП России по Тамбовской области

Судебные приставы Ленинского районного отделения судебных приставов города Тамбова на две недели приостановили деятельность торговой палатки за нарушение требований миграционного законодательства.

Владелец точки по продаже сухофруктов незаконно нанял на работу иностранного гражданина. Суд назначил ему наказание в виде административного приостановления деятельности павильона на 14 суток.

Исполнительное производство поступило в Ленинское районное отделение судебных приставов города Тамбова.

- Сотрудник органа принудительного исполнения осуществил выход по месту деятельности торговой точки и в присутствии понятых опечатал вход, - сообщает пресс-служба УФССП России по Тамбовской области.

Предпринимателю разъяснили, что в случае неисполнения решения суда ему грозят меры административного характера. Судебные приставы будет проводить проверки надлежащего исполнения решения суда.