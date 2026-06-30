Руководитель СУ СКР по Тамбовской области проведет личный прием

2 июля с 10 до 12 часов руководитель СУ СКР по Тамбовской области Андрей Степанов проведет личный прием граждан в следственном отделе по Октябрьскому району города Тамбова (г. Тамбов, Успенская площадь, д. 1В).

Прием будет проводиться по вопросам, связанным с проведением доследственных проверок, возбуждением и расследованием уголовных дел, отнесенных к компетенции СК России. Вместе с тем, жители могут обратиться с жалобами на действия (бездействия) и процессуальные решения сотрудников регионального следственного управления.

Желающим обратиться на личный прием при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц - документ, удостоверяющий полномочия.

- Предварительная запись на личный прием проводится по телефону: 8 (4752) 71-00-61, – сообщает СУ СКР по региону.