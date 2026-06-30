В Тамбове заново рассмотрят дело экс-гендиректора ФК «Тамбов»

В Тамбовской области прокуратура добилась отмены оправдательного приговора по уголовному делу о мошенничестве в отношении бывшего руководителя ФК «Тамбов». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В апреле 2026 года Советский районный суд Тамбова вынес оправдательный приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора футбольного клуба Ольги Коноваловой. Женщину оправдали по предъявленному ей обвинению в мошенничестве на 700 тысяч рублей за отсутствием состава преступления и признали за ней права на реабилитацию.

Однако государственный обвинитель прокуратуры Тамбовской области не согласился с данным приговором и обжаловал его. Суд вышестоящей инстанции согласился с доводами апелляционного представления.

- Тамбовский областной суд отменил оправдательный приговор и направил уголовное дело на новое судебное разбирательство, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.