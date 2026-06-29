Прокуратура помогла тамбовчанке получить компенсацию морального вреда, причиненного в результате аварии

На прием к прокурору Тамбовской области Андрею Кулагину обратилась жительница Мичуринска. Девушка не смогла получить возмещение вреда, причиненного в результате дорожной аварии.

В апреле 2025 года по вине водителя произошло ДТП. Заявительница, которой на тот момент не исполнилось 18 лет, получила травмы.

Прокуратурой был подготовлен проект искового заявления о взыскании компенсации морального вреда. Бумаги были переданы заявительнице для направления в суд. Данный иск был удовлетворен.

- В пользу пострадавшей взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.