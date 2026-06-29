В Тамбове косят траву

Покос травы ведется регулярно Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова.

В Тамбове службы городского хозяйства ведут ежедневный покос травы. Рабочие трёх дирекций и подрядных организаций скашивают зелень в скверах, вдоль дорог и во дворах.

В дирекции городских дорог на этом направлении заняты 22 штатных сотрудника и около 25 человек от подрядчика. Механизированный покос обеспечивают 6 тракторов. Силами дирекции обработано около 1,15 млн кв. м, подрядчиком — в два раза больше. В ведении дирекции находятся 67 улиц, 12 мостов и посёлок Строитель. Подрядчик отвечает за 88 улиц и территорию Тамбов-4.

Дирекция благоустройства и озеленения обслуживает 97 скверов и 4 улицы. В целом это почти 1 млн кв. м. С середины апреля траву скосили 4–5 раз совокупно на площади более 4,5 млн кв. м. Ежедневно работают около 25 человек.

Дирекция городского хозяйства окашивает общественные территории, междворовые пространства, участки у 444 контейнерных площадок, а также на спортивных объектах, пляжах и в зонах отдыха. На долю дворов приходится почти 50 тыс. кв. м.

- В последнее время количество обращений по покосу травы во дворах сократилось, – сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - За несвоевременное выполнение работ по 11 адресам управляющим компаниям выданы предписания.

В Западном теруправлении девять УК привлечены к ответственности, в Центральном теруправлении одна управляющая компания оштрафована на 10 тысяч рублей.