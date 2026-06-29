Двое жителей Тамбовской области задержаны с метадоном

Днем 25 июня в Моршанске сотрудники наркоконтроля задержали безработного 45-летнего местного жителя.

- У него обнаружено и изъято вещество, идентифицированное с наркотическим средством «метадон» общим весом 49,86 грамма, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Кроме того, в подъезде находящегося поблизости дома была задержана 39-летняя женщина, контактировавшая с подозреваемым. У нее изъяли 2,55 грамма аналогичного вещества.

Наркотики направлены на экспертизу. Устанавливается причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.

Возбуждены уголовные дела. За незаконное приобретение, хранение и покушение на незаконный сбыт наркотиков подозреваемым грозит от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.