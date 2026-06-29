В Тамбовской области будут судить семерых подростков, искалечивших 15-летнего парня и избивших четверых его друзей

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении семи жителей Первомайского округа от 16 до 18 лет. Их обвиняют в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как рассказали в ведомстве, 12 сентября 2025 года в поселке Первомайский произошел конфликт между двумя компаниями молодых людей. Для выяснения отношений парни переместились на площадку за пределами райцентра. Там обвиняемые, которые на тот момент являлись несовершеннолетними, избили своих оппонентов. Пятеро подростков получили травмы, один из них серьезно пострадал.

- Четверо фигурантов уголовного дела из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, нормы морали и правила поведения, жестоко избили несовершеннолетнего, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

- 15-летний юноша, получивший тяжелую черепно-мозговую травму в результате нанесения многочисленных ударов по голове, до настоящего времени находится на лечении в медицинском учреждении Московской области, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Доказательства, собранные следователями, позволяют направить уголовное дело в суд.