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НовостиОбщество29 июня 2026 11:44

Тамбовская прокуратура через суд обязала чиновников сделать на дороге разметку и установить знаки

Нарушения выявили в Знаменском округе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура Знаменского района провела проверку соблюдения законодательства при содержании и ремонте автомобильных дорог.

Выяснилось, что в нарушение законодательства о безопасности дорожного движения на участках ряда автомобильных дорог отсутствует разметка и дорожные знаки, в том числе ограничивающие максимальную скорость движения, а также движение тяжеловесных грузовых автомобилей.

Прокуратура направила в суд исковые заявления о возложении обязанности на ответчика устранить выявленные нарушения.

- Требования судом удовлетворены, их исполнение находится на контроле надзорного ведомства, – сообщает прокуратура Тамбовской области.