В Тамбове в столкновении электровелосипеда и авто пострадал 17-летний подросток

Помощь пострадавшему оказали на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал 17-летний молодой человек, произошла 26 июня в 15 часов 10 минут в районе дома №267 по улице Астраханской города Тамбова. Подросток на электровелосипеде «KUGOO» при перестроении не уступил дорогу движущемуся попутно автомобилю «Volkswagen Polo», под управлением 18-летнего водителя.

- В результате ДТП несовершеннолетнего водителя электровелосипеда на месте осмотрел фельдшер скорой помощи, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.