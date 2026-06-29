Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 июня 2026 10:57

В Тамбове в столкновении электровелосипеда и авто пострадал 17-летний подросток

Парня на месте аварии осмотрели медики
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Помощь пострадавшему оказали на месте

Помощь пострадавшему оказали на месте

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал 17-летний молодой человек, произошла 26 июня в 15 часов 10 минут в районе дома №267 по улице Астраханской города Тамбова. Подросток на электровелосипеде «KUGOO» при перестроении не уступил дорогу движущемуся попутно автомобилю «Volkswagen Polo», под управлением 18-летнего водителя.

- В результате ДТП несовершеннолетнего водителя электровелосипеда на месте осмотрел фельдшер скорой помощи, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.