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НовостиПроисшествия29 июня 2026 10:26

В Тамбове в ДТП пострадали мужчина и подросток

Авария произошла на ул. К. Пруткова
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В ДТП пострадали двое

В ДТП пострадали двое

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ДТП, в котором пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний, произошло 27 июня в 15 часов 45 минут в районе дома №6 по улице Козьмы Пруткова города Тамбова. 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2112» при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, не уступил дорогу «Lada Granta» под управлением 45-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля «Lada Granta», а также 17-летний пассажир «ВАЗ 2112». Пострадавших с различными травмами на автомобиле скорой доставили в больницы, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.