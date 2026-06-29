В Мичуринске почти три недели не будет газа

В Мичуринске отключат газ в связи с работами на газопроводе высокого давления. Об этом рассказали в администрации города.
С 8.00 6 июля до 8.00 24 июля ресурс не будет подаваться по следующим улицам:
- Лаврова,
- Мира,
- Лермонтова,
- Кирсановкая,
- Новая,
- Петровского,
- Елецкая,
- Юбилейная,
- Пономарева,
- Интернатская,
- Парковая,
- Куйбышева,
- Грибоедова,
- Маяковского,
- Городская,
- Брянская,
- 12 Декабря,
- Некрасова,
- Мельничная,
- Верхняя,
- Кирпичная,
- Колокольная,
- Свободная,
- Ямная,
- Овражная,
- Первомайский участок,
- Калинина,
- Средняя,
- Плодовая,
- Долевая,
- Продпункт,
- Фабричная,
- Дорожная,
- Луговая,
- Лесной переулок,
- Клубная,
- Киевская,
- Липецкая,
- Крылова,
- Шевченко,
- Мартовская,
- Серафимовича,
- Толстого,
- Тургенева,
- Чехова,
- Московская,
- Урицкого,
- Чапаева,
- Степная,
- МПС,
- Липецкое шоссе,
- Свердловская,
- Белинского,
- Коллективная,
- Щорса,
- Циолковского,
- Солнечная,
- Садовый проезд,
- Сельхозтехника,
- Коломенская,
- Каштановый проезд,
- Крестьянская,
- Рязанская,
- Молодежная,
- Ярославская,
- Целинная,
- Урожайная,
- Калужская,
- Рябиновая,
- Цветочная,
- Калининская,
- Ленинградская,
- Ржевская,
- Жуковского,
- Промышленная,
- Мичурина,
- Красная,
- Турмасовский тупик,
- Полевая,
- Крайняя,
- Советская,
- Гончарова,
- Светлая,
- Проточная,
- Широкая,
- Энгельса,
- Турбинная,
- Коммунальная,
- К. Либкнехта,
- Луцкого,
- Чкалова,
- Транспортная,
- Фрезерная,
- Котовского,
- 5 Декабря,
- Кубанева,
- Дальняя,
- Яблоневая,
- Речная,
- Станционная,
- Фурманова,
- Привокзальная площадь,
- Саратовский переулок,
- Березовая,
- Парковый проезд,
- Кленовая,
- 9 Мая,
- Сиреневая,
- Лавровский проезд,
- Тенистая,
- Тульская,
- Рыночная,
- Основной переулок,
- Вторая вышка,
- Воронежская,
- Дзержинского,
- Ульяновская,
- Зеленый бульвар,
- Артема,
- Белаховой,
- Вокзальная,
- Вокзальный переулок,
- Воровского,
- Инженерная,
- Кирова,
- Ленина,
- Линейная,
- Линейный переулок,
- Моршанская,
- Обводная,
- Партизанская,
- Р. Люксембург,
- Северная,
- Угловая,
- Южная,
- Ягодная,
- Железнодорожная,
- Рабочий переулок,
- Театральная,
- Технологический переулок,
- Тихий переулок,
- Узкий переулок.