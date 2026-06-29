В Мичуринске почти три недели не будет газа

В Мичуринске отключат газ в связи с работами на газопроводе высокого давления. Об этом рассказали в администрации города.

С 8.00 6 июля до 8.00 24 июля ресурс не будет подаваться по следующим улицам:

- Лаврова,

- Мира,

- Лермонтова,

- Кирсановкая,

- Новая,

- Петровского,

- Елецкая,

- Юбилейная,

- Пономарева,

- Интернатская,

- Парковая,

- Куйбышева,

- Грибоедова,

- Маяковского,

- Городская,

- Брянская,

- 12 Декабря,

- Некрасова,

- Мельничная,

- Верхняя,

- Кирпичная,

- Колокольная,

- Свободная,

- Ямная,

- Овражная,

- Первомайский участок,

- Калинина,

- Средняя,

- Плодовая,

- Долевая,

- Продпункт,

- Фабричная,

- Дорожная,

- Луговая,

- Лесной переулок,

- Клубная,

- Киевская,

- Липецкая,

- Крылова,

- Шевченко,

- Мартовская,

- Серафимовича,

- Толстого,

- Тургенева,

- Чехова,

- Московская,

- Урицкого,

- Чапаева,

- Степная,

- МПС,

- Липецкое шоссе,

- Свердловская,

- Белинского,

- Коллективная,

- Щорса,

- Циолковского,

- Солнечная,

- Садовый проезд,

- Сельхозтехника,

- Коломенская,

- Каштановый проезд,

- Крестьянская,

- Рязанская,

- Молодежная,

- Ярославская,

- Целинная,

- Урожайная,

- Калужская,

- Рябиновая,

- Цветочная,

- Калининская,

- Ленинградская,

- Ржевская,

- Жуковского,

- Промышленная,

- Мичурина,

- Красная,

- Турмасовский тупик,

- Полевая,

- Крайняя,

- Советская,

- Гончарова,

- Светлая,

- Проточная,

- Широкая,

- Энгельса,

- Турбинная,

- Коммунальная,

- К. Либкнехта,

- Луцкого,

- Чкалова,

- Транспортная,

- Фрезерная,

- Котовского,

- 5 Декабря,

- Кубанева,

- Дальняя,

- Яблоневая,

- Речная,

- Станционная,

- Фурманова,

- Привокзальная площадь,

- Саратовский переулок,

- Березовая,

- Парковый проезд,

- Кленовая,

- 9 Мая,

- Сиреневая,

- Лавровский проезд,

- Тенистая,

- Тульская,

- Рыночная,

- Основной переулок,

- Вторая вышка,

- Воронежская,

- Дзержинского,

- Ульяновская,

- Зеленый бульвар,

- Артема,

- Белаховой,

- Вокзальная,

- Вокзальный переулок,

- Воровского,

- Инженерная,

- Кирова,

- Ленина,

- Линейная,

- Линейный переулок,

- Моршанская,

- Обводная,

- Партизанская,

- Р. Люксембург,

- Северная,

- Угловая,

- Южная,

- Ягодная,

- Железнодорожная,

- Рабочий переулок,

- Театральная,

- Технологический переулок,

- Тихий переулок,

- Узкий переулок.