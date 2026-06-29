В Мичуринске двор многоэтажки затопило нечистотами

Фото прокуратуры города Мичуринска

Прокуратура Мичуринска провела проверку по обращениям жителей города о сбросе неочищенных сточных вод из канализации.

- По улицам Тамбовская/Филиппова города Мичуринска произошло попадание сточных вод в систему ливневой канализации, - рассказали в ведомстве.

Причиной происшествия стала ненадлежащая эксплуатации участка системы водоотведения.

Прокуратура инициировала привлечение руководителя ресурсоснабжающей организации к административной ответственности. Кроме того, в суд был направлен иск с требованием организовать реконструкцию участка системы водоотведения.

В настоящее время иск находится в стадии рассмотрения.