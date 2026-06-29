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НовостиОбщество29 июня 2026 9:50

В Мичуринске двор многоэтажки затопило нечистотами

Сточные воды попали в систему ливневой канализации
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры города Мичуринска

Фото прокуратуры города Мичуринска

Прокуратура Мичуринска провела проверку по обращениям жителей города о сбросе неочищенных сточных вод из канализации.

- По улицам Тамбовская/Филиппова города Мичуринска произошло попадание сточных вод в систему ливневой канализации, - рассказали в ведомстве.

Причиной происшествия стала ненадлежащая эксплуатации участка системы водоотведения.

Прокуратура инициировала привлечение руководителя ресурсоснабжающей организации к административной ответственности. Кроме того, в суд был направлен иск с требованием организовать реконструкцию участка системы водоотведения.

В настоящее время иск находится в стадии рассмотрения.