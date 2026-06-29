Тамбовчане оставили в соцсетях 1433 жалобы

На прошлой неделе специалисты ЦУР обработали и передали на исполнение 1433 сообщения от жителей региона. Тамбовчане оставляли их в соцсетях. Особенно активными были жители Тамбова, Мичуринска и Моршанска.

В топе тем – энергетика. Тамбовчане сообщали о росте цен на топливо и его нехватке.

Жители задавали вопросы о благоустройстве: содержании и уборке зелёных насаждений, вырубке и опиловке деревьев.

Также тамбовчан беспокоило состояние дорог в регионе. Поступали жалобы на плохое асфальтовое покрытие и вопросы о дорожном ремонте.