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НовостиОбщество29 июня 2026 8:32

Тамбовчане оставили в соцсетях 1433 жалобы

Главной темой обращений стало отсутствие бензина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

На прошлой неделе специалисты ЦУР обработали и передали на исполнение 1433 сообщения от жителей региона. Тамбовчане оставляли их в соцсетях. Особенно активными были жители Тамбова, Мичуринска и Моршанска.

В топе тем – энергетика. Тамбовчане сообщали о росте цен на топливо и его нехватке.

Жители задавали вопросы о благоустройстве: содержании и уборке зелёных насаждений, вырубке и опиловке деревьев.

Также тамбовчан беспокоило состояние дорог в регионе. Поступали жалобы на плохое асфальтовое покрытие и вопросы о дорожном ремонте.