Жителям Моршанска незаконно подняли плату за содержание и ремонт общего имущества

Прокуратура Моршанска выявила нарушения жилищного законодательства.

С января 2026 года управляющей компанией была произведена индексация тарифов за содержание и ремонт общего имущества, однако при этом прогнозные показатели инфляции были истолкованы неверно.

- Размер примененной индексации превысил фактический индекс потребительских цен по Тамбовской области на 2025 год, который составил 6,52%, - отметили в прокуратуре города Моршанска.

Прокуратура внесла представление в адрес управляющей компании. В результате жителям 66 многоквартирных домов был произведен перерасчет платы.