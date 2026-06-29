Семью тамбовчан признали виновным в затоплении соседской квартиры

Собственники квартиры в многоквартирном доме проводили реконструкцию системы отопления в своем жилье, в результате чего оказался затронут общедомовой стояк системы отопления.

Люди уведомили управляющую компанию о проводимых работах до начала отопительного сезона и посчитали, что надлежащим образом реализовали свои права на проводимое переоборудование. На момент подачи теплоснабжения, работы окончены не были, поэтому залило квартиру, расположенную на нижнем этаже. Ее собственники обратились в cуд с иском о возмещении ущерба.

В процессе разбирательства суды пришли к выводу о том, что общедомовой стояк системы отопления входит в состав общего имущества собственников многоквартирного дома. Самовольное вмешательство в работу таких систем недопустимо.

- Уведомление управляющей компании о начале работ, затрагивающих общее имущество собственников многоквартирного дома, не освобождает лиц, их осуществляющих, от ответственности за причинение вреда, возникшего в результате их ненадлежащего исполнения, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.