В Тамбове в загоревшемся доме нашли тело 87-летней пенсионерки

Фото из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Тамбовские следователи выясняют обстоятельства гибели пожилой женщины. По данным регионального СУ СКР, сегодня ночью при тушении пожара в жилом доме на улице Орловской нашли тело 87-летней пенсионерки. На ее теле не обнаружили внешних признаков насильственной смерти.

Правоохранители организовали проведение доследственной проверки. Для определения точной причины возгорания и смерти женщины назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы.