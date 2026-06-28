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НовостиПроисшествия28 июня 2026 16:02

В Тамбове в загоревшемся доме нашли тело 87-летней пенсионерки

Экспертизы помогут установить точную причину смерти пожилой женщины
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Тамбовские следователи выясняют обстоятельства гибели пожилой женщины. По данным регионального СУ СКР, сегодня ночью при тушении пожара в жилом доме на улице Орловской нашли тело 87-летней пенсионерки. На ее теле не обнаружили внешних признаков насильственной смерти.

Правоохранители организовали проведение доследственной проверки. Для определения точной причины возгорания и смерти женщины назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы.