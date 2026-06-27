Ситуация с бензином в Тамбовской области на 27 июня

Правительством Тамбовской области совместно с региональным Управлением Федеральной антимонопольной службы выстроена работа по выявлению и пресечению фактов недобросовестной конкуренции на топливном рынке и необоснованного повышения цен на бензин и дизельное топливо.

Антимонопольная служба по обращениям исполнительных органов власти региона и муниципалитетов проводит расследования обоснованности розничных цен на бензин и дизельное топливо.

«Проводимая работа имеет положительный результат. К примеру, вновь функционирует АЗС сети «Лукойл» в городе Тамбове. Кроме того, принимая во внимание сложившуюся ситуацию, а также исходя из принципов социальной ответственности, автозаправочными станциями «ТНТ» принимаются меры по сдерживанию роста цен на топливо», - отмечают в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области.

На нефтебазах Тамбовской области по-прежнему существует запас горючего, достаточный для бесперебойной розничной реализации, а также так называемый «путевой ресурс» (топливо, уже готовое к отгрузке, но ещё не доставленное на хранилища).

Правительство Тамбовской области в регулярном режиме взаимодействует со всеми сетями автозаправочных станций и несетевыми АЗС для стабилизации розничной продажи.

Временные меры по ограничения объемов продажи топлива направлены на стабилизацию рыночной ситуации в условиях ажиотажного спроса и позволяют равномерно распределить ресурсы между всеми категориями потребителей.