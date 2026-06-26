В Тамбовской области будут судить грабителей, унесших из пункта выдачи маркетплейса дорогие гаджеты на 450 тысяч рублей

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух иногородних молодых людей 16 и 23 лет. Они обвиняются в грабеже.

16-летний обвиняемый предложил двум своим знакомым, младший из которых не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, украсть дорогие мобильные телефоны. В соответствии с разработанным им планом молодые люди оформили на маркетплейсе заказ, а для получения гаджетов выбрали пункт выдачи, расположенный далеко от их дома - в Тамбовской области, в городе Жердевка.

- Один из обвиняемых получил в пункте выдаче пять телефонов стоимостью более 450 тысяч рублей и, не оплатив их, скрылся, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Злоумышленники распорядились похищенными телефонами по своему усмотрению.

Доказательства, собранные следователями, позволяют направить уголовное дело в суд.