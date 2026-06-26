Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 июня 2026 15:03

В Тамбовской области будут судить грабителей, унесших из пункта выдачи маркетплейса дорогие гаджеты на 450 тысяч рублей

Молодые люди разработали хитрый план, но все равно попались
Марина МАКОВЛЕВА

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух иногородних молодых людей 16 и 23 лет. Они обвиняются в грабеже.

16-летний обвиняемый предложил двум своим знакомым, младший из которых не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, украсть дорогие мобильные телефоны. В соответствии с разработанным им планом молодые люди оформили на маркетплейсе заказ, а для получения гаджетов выбрали пункт выдачи, расположенный далеко от их дома - в Тамбовской области, в городе Жердевка.

- Один из обвиняемых получил в пункте выдаче пять телефонов стоимостью более 450 тысяч рублей и, не оплатив их, скрылся, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Злоумышленники распорядились похищенными телефонами по своему усмотрению.

Доказательства, собранные следователями, позволяют направить уголовное дело в суд.