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НовостиОбщество26 июня 2026 14:34

В Котовске на время ремонта сетей перенесут остановки общественного транспорта

Работы на перекрестке 9-ой Пятилетки/Посконина продлятся до 9 июля
Марина МАКОВЛЕВА

В южной части Котовска будут временно перенесены остановки общественного транспорта. Об этом информирует администрация города.

До 9 июля автобусы будут проходить только по улице Посконкина в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водоотведения на перекрестке улиц 9-ой Пятилетки и Посконина в месте пешеходного перехода.

Уточняется, что высадка и посадка пассажиров будет производиться в следующих точках маршрута:

- четная сторона улицы Посконкина - в районе магазина «Пятерочка» и у дома №8В;

- нечетная сторона улицы Посконкина - у дома №17 и дома №1Б.