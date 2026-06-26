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НовостиОбщество26 июня 2026 13:22

В Тамбове 11 водителей наказали за неправильную парковку

За неделю административная комиссия привлекла к ответственности 35 нарушителей
Марина МАКОВЛЕВА
Фото администрации города Тамбова

Фото администрации города Тамбова

На прошедшей неделе в Тамбове административная комиссия привлекла к ответственности 35 нарушителей. Об этом рассказали в администрации города.

- Общая сумма наложенных штрафов составила порядка 90 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

11 водителей оштрафованы за неправильную парковку на общую сумму 7,5 тысячи рублей. Также наложены штрафы за незаконную торговлю. 40 тысяч рублей заплатят нарушители порядка проведения земляных работ, 4,5 тысячи - нарушители тишины и покоя.

Восемь человек оштрафован за несоблюдение правил складирования мусора.

Уточняется, что с начала года административная комиссия рассмотрела более тысячи протоколов, общая сумма наложенных штрафов - около 1,7 млн рублей.