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НовостиПроисшествия26 июня 2026 12:27

Тамбовчанин лишился машины из-за любви к спиртному

Мужчина в очередной раз попался пьяным за рулем
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры Жердевского района

Фото прокуратуры Жердевского района

Прокуратура Жердевского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего молодого человека. Он признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, будучи наказанным за аналогичное нарушение.

Подсудимый, который уже был привлечен за поездки после употребления алкоголя, в ноябре 2025 года вновь сел за руль автомобиля ВАЗ-2110 с признаками опьянения.

- От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался, - рассказали в прокуратуре Жердевского района.

Подсудимый признал вину. Ему предстоит отбыть 250 часов обязательных работ. Кроме того, он лишен прав на 1 год 11 месяцев.

Машина осужденного конфискована в доход государства.