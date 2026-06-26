Сотрудникам тамбовской охранной фирмы не полностью выплатили зарплату

Уваровская межрайонная прокуратура выявила нарушения трудового законодательства и установила, что в октябре 2025 года двое жителей Уваровского округа устроились на работу в организацию на должности охранников, при этом официально трудовые отношения с ними не оформили, кроме того за фактически отработанное время им не в полном объеме выплатили зарплату.

Для защиты трудовых прав работников прокуратура направила в суд иски о признании факта наличия между организацией и ее сотрудниками трудовых отношений, а также возложении обязанностей произвести обязательные отчисления и выплатить задолженности по заработной плате.

- Решениями суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, – сообщает прокуратура Тамбовской области.