В северной части Тамбова перекроют движение 26 и 27 июня

26 и 27 июня в северной части Тамбова на время проведения в Олимпийском парке мероприятия, посвященного Всероссийскому Дню молодежи, будет введен ряд ограничений дорожного движения. Об этом предупреждает администрация областного центра.

С 20.00 26 июня остановка автомобилей запрещена по следующим улицам:

- Селезневская от Пахотной до Мичуринской;

- Пахотная от Сабуровской до Селезневской.

Кроме того, на данном участке Пахотной с 7.00 27 июня будет запрещено движение транспорта. Также в это время при необходимости может быть введен запрет на движение автомобилей по Селезневской от Пахотной до М.Н. Мордасовой.

- Запрет не распространяется на транспортные средства участников мероприятия и жителей близстоящих домов, - отметили в администрации города Тамбова.

Ограничения будут сняты после завершения мероприятия 27 июня.