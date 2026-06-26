Тамбовчанка заплатит за вызов санитарного вертолета раненому ею мужчине

В июле прошлого года в г. Мичуринске 22-летнему мужчине потребовалась эвакуации посредством санитарной авиации. Он получил травму криминального характера.

Вертолетом пациента доставили в Тамбовскую областную клиническую больницу им. В.Д.Бабенко. Стоимость перелета составила 292 266 рублей. Известно, что ранение мужчине причинила местня 47-летняя жительница, которую в Мичуринском районном суде приговорили к реальному сроку.

По закону, санитарно-авиационная эвакуация воздушными судами, не включается в базовую программу обязательного медицинского страхования; расходы, затраченные на оплату санитарно-авиационной эвакуации, подлежат взысканию с осужденного.

- По иску Мичуринской транспортной прокуратуры в интересах субъекта Российской Федерации – Тамбовской области в лице Министерства здравоохранения Тамбовской области Мичуринский районный суд обязал осужденную возместить в региональный бюджет денежные средства в счет оплаты санитарно-авиационной эвакуации потерпевшего, получившего травмы криминального характера, – сообщает региональный минздрав.