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НовостиОбщество26 июня 2026 11:39

Жители ряда многоэтжек Тамбова на два месяца останутся без горячей воды

На Моршанском шоссе проведут замену теплотрассы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Ремонт продлится несколько недель

Ремонт продлится несколько недель

Жителей ряда многоэтажек Тамбова ожидает длительное отсутствие горячей воды. дело в том, что в ближайшее время теплоэнергетики начнут модернизацию полукилометрового участка тепломагистрали на Моршанском шоссе — от перекрестка с улицей Монтажников до Приборостроительного колледжа. Тепловая энергия по этому участку транспортируется для 20 тысяч жителей Тамбова.

Помимо замены трубопровода, специалистам предстоит реконструировать две большие тепловые камеры и залить четыре бетонные неподвижные опоры. Кроме того, предстоит урегулировать вопросы с объектами, которые находятся в охранных зонах сетей.

В связи с проведением работ с 29 июня по 28 августа энергетики вынуждены ограничить горячее водоснабжение ряду учреждений, а также жилым домам, расположенным по адресам:

Моршанское шоссе, д. 4, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 10, 12, 24м, 24г, 24и, 28, 28а;

ул. Советская, д. 181а к. «а», к. «б», 187а, 187б, 187в, 187е.

- Двухмесячное ограничение — это вынужденная мера, продиктованная сложностью объекта. Данные работы необходимы для обеспечения стабильного тепла и комфорта в домах тамбовчан предстоящей зимой, – говорят в теплоэнергетической компании.

Фото пресс-службы филиала АО «РИР Энерго» - «Тамбовская генерация»