Жители ряда многоэтжек Тамбова на два месяца останутся без горячей воды

Ремонт продлится несколько недель

Жителей ряда многоэтажек Тамбова ожидает длительное отсутствие горячей воды. дело в том, что в ближайшее время теплоэнергетики начнут модернизацию полукилометрового участка тепломагистрали на Моршанском шоссе — от перекрестка с улицей Монтажников до Приборостроительного колледжа. Тепловая энергия по этому участку транспортируется для 20 тысяч жителей Тамбова.

Помимо замены трубопровода, специалистам предстоит реконструировать две большие тепловые камеры и залить четыре бетонные неподвижные опоры. Кроме того, предстоит урегулировать вопросы с объектами, которые находятся в охранных зонах сетей.

В связи с проведением работ с 29 июня по 28 августа энергетики вынуждены ограничить горячее водоснабжение ряду учреждений, а также жилым домам, расположенным по адресам:

Моршанское шоссе, д. 4, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 10, 12, 24м, 24г, 24и, 28, 28а;

ул. Советская, д. 181а к. «а», к. «б», 187а, 187б, 187в, 187е.

- Двухмесячное ограничение — это вынужденная мера, продиктованная сложностью объекта. Данные работы необходимы для обеспечения стабильного тепла и комфорта в домах тамбовчан предстоящей зимой, – говорят в теплоэнергетической компании.

Фото пресс-службы филиала АО «РИР Энерго» - «Тамбовская генерация»