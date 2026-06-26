Тамбовчанин получил 4 года колонии за изготовление и хранение наркотиков

В Кирсановском районном суде вынесли приговор местному жителю а незаконное приобретение, хранение и изготовление без цели сбыта наркотических средств.

В октябре 2025 года мужчина собрал части растений дикорастущей конопли, измельчил их и незаконно хранил их в своем доме до изъятия сотрудниками полиции.

В судебном заседании подсудимый вину признал, раскаялся.

- Фигуранта признали виновным в преступлении по ч. 1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ и назначили ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК особого режима, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.