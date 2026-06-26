Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 июня 2026 9:58

В Мичуринске за кражи из магазинов задержан рецидивист

Добычей мужчины стали продукты питания
Марина МАКОВЛЕВА

24 июня в полицию Мичуринска поступило заявления сотрудников сетевых магазинов о четырех кражах продуктов на общую сумму около 50 тысяч рублей.

После изучения записей с камер видеонаблюдения полицейские пришли к выводу, что к кражам причастно одно и то же лицо. Личность злоумышленника была установлена.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель города Тамбова ранее имевший конфликт с законом и привлекавшийся к уголовной ответственности, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Мужчина дал признательные показания. Возбуждены уголовные дела.