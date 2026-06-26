Отравления наркотиками в Тамбовской области: цифры и тревожные тенденции

В 2025 году в Тамбовской области зафиксировали 85 случаев острых отравлений наркотическими веществами. Из них почти каждый третий случай — 28 человек — закончился смертью.

В первом квартале 2026 года таких отравлений уже 29, 6 из них — со смертельным исходом.

По сравнению с 2024 годом число отравлений выросло на 40,8%. Смертность осталась на прежнем уровне.

Чаще всего страдают взрослые — 97,7% случаев в прошлом году и 96,6% в начале этого года. Подростков среди пострадавших немного — 2,3% и 3,4% соответственно. Отравлений среди детей до 14 лет не зарегистрировано. Среди пострадавших больше мужчин — 82,4% в 2025 году и почти 90% в начале 2026-го.

География тоже широкая: в прошлом году отравления зарегистрировали в 9 районах области, в этом — уже в 6. Самый неблагополучный город — Тамбов: здесь уровень отравлений в 2,3 раза выше среднеобластного.

Главная опасность — метадон. На его долю приходится почти половина всех отравлений (49,4%), а среди смертельных случаев — 85,7%. На втором месте — неуточнённые наркотики (18,8%), далее — синтетика (14,1%), опиоиды (12,9%) и героин (2,4%).

- Отравление наркотиками — это не разовая случайность, – уверены в региональном управлении Роспотребнадзора. - Для наркозависимого это повторяющийся процесс, который может закончиться передозировкой, несчастным случаем или смертью. Лечение — единственный способ выйти из этого круга.