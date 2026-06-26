Тамбовчан просят не кормить голубей в парках и скверах

Дирекция благоустройства и озеленения Тамбова обратилась к жителям с просьбой отказаться от кормления голубей в общественных местах. Причин несколько, и все они связаны с комфортом и безопасностью горожан.

Голуби — переносчики серьёзных заболеваний: псевдотуберкулёза, туберкулёза, энцефалита и рожи. Кроме того, скопление птиц приводит к загрязнению улиц, фасадов зданий, памятников и малых архитектурных форм. Помет оставляет трудноудаляемые следы и даже повреждает лакокрасочное покрытие автомобилей.

Важно помнить: голуби — дикие птицы, способные самостоятельно находить корм. Искусственная подкормка нарушает их естественный рацион и делает их зависимыми от человека.

Специалисты Дирекции ежедневно очищают и обрабатывают общественные пространства, но без понимания со стороны горожан эти усилия не дают долгосрочного эффекта.

— Кормление голубей в парках, скверах и у памятников создаёт дополнительные проблемы для городского хозяйства и угрожает здоровью тамбовчан. Мы призываем жителей с пониманием отнестись к этой просьбе и отказаться от привычки, которая вредит и птицам, и людям, — отметили в Дирекции благоустройства и озеленения города Тамбова.