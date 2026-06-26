Тамбовчанина будут судить за повторную поездку в состоянии опьянения

Фото прокуратуры Мордовского района

Прокуратура Мордовского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношения 33-летнего мужчины. Местный житель обвиняется в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

В мае 2026 года обвиняемый после употребления спиртного двигался по дорогам Мордово на автомобиле «Хендай Санта Фе».

- Ранее он привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, - отметили в прокуратуре Мордовского района.

На автомобиль обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело рассмотрит по существу Мордовский районный суд.