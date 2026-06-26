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НовостиПроисшествия26 июня 2026 7:13

Тамбовчанин на «Лада Гранта» протаранил иномарку

В аварии пострадал один из водителей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водитель отечественного авто "догнал" иномарку

Водитель отечественного авто "догнал" иномарку

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал водитель, произошла 25 июня в 8 часов утра на 3 километре автодороги «Р-22 Каспий», которая проходит через н.п. с. Стрельцы, ул. Клубная, д. 1 Тамбовского муниципального округа. 58-летний мужчина за рулем «Лада Гранта», не обеспечил необходимую безопасную дистанцию и врезался в едущий впереди и остановившийся на красный сигнал светофора автомобиль «Jetour Dadhing», под управлением 44-летнего мужчины.

- В результате ДТП водителя автомобиля «Jetour Dadhing» на месте осмотрел фельдшер бригады скорой медицинской помощи, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

В ДТП пострадал мужчина

В ДТП пострадал мужчина

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.