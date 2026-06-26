Тамбовчанин на «Лада Гранта» протаранил иномарку

Водитель отечественного авто "догнал" иномарку Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал водитель, произошла 25 июня в 8 часов утра на 3 километре автодороги «Р-22 Каспий», которая проходит через н.п. с. Стрельцы, ул. Клубная, д. 1 Тамбовского муниципального округа. 58-летний мужчина за рулем «Лада Гранта», не обеспечил необходимую безопасную дистанцию и врезался в едущий впереди и остановившийся на красный сигнал светофора автомобиль «Jetour Dadhing», под управлением 44-летнего мужчины.

- В результате ДТП водителя автомобиля «Jetour Dadhing» на месте осмотрел фельдшер бригады скорой медицинской помощи, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.