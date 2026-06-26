В Тамбове будут судить наркозакладчика, пытавшегося сбыть 30 свертков с метадоном

Фото прокуратуры Тамбовской области

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего молодого человека. Иностранный гражданин обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

- По версии следствия, в январе 2026 года обвиняемый приобрел на территории Тамбова наркотики с целью последующего незаконного сбыта, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Злоумышленника остановили сотрудники полиции. У подсудимого изъяли 30 свертков с метадоном.

Фигурант признал вину и раскаялся. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Тамбова.