Роспотребнадзор забраковал пляжи Тамбовского округа и Моршанска

В Тамбовской области Роспотребнадзор выявил на ряде пляжей присутствие вредоносных микроорганизмов.
Так, в Тамбовском округе проверку не прошли следующие места отдыха, в воде которых были обнаружены паразиты:
- река Мошляйка в селе Тулиновка (ул. Набережная, 17-25);
- пруд «Новолядинский» (Новая Ляда, ул. Стахановская, 20).
В Моршанске на двух пляжах выявлена кишечная палочка:
- река Цна (ул. Садовая, 17);
- река Цна (ул. Свободная, 27).
- Вода водоемов не соответствует требованиям санитарного законодательства, - уточнили в ведомстве.
В связи с этим купаться в указанных местах не рекомендуется.