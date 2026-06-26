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НовостиОбщество26 июня 2026 6:40

Роспотребнадзор забраковал пляжи Тамбовского округа и Моршанска

Проверку не прошли четыре места отдыха
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбовской области Роспотребнадзор выявил на ряде пляжей присутствие вредоносных микроорганизмов.

Так, в Тамбовском округе проверку не прошли следующие места отдыха, в воде которых были обнаружены паразиты:

- река Мошляйка в селе Тулиновка (ул. Набережная, 17-25);

- пруд «Новолядинский» (Новая Ляда, ул. Стахановская, 20).

В Моршанске на двух пляжах выявлена кишечная палочка:

- река Цна (ул. Садовая, 17);

- река Цна (ул. Свободная, 27).

- Вода водоемов не соответствует требованиям санитарного законодательства, - уточнили в ведомстве.

В связи с этим купаться в указанных местах не рекомендуется.