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НовостиОбщество26 июня 2026 5:52

Сотрудникам тамбовской коммерческой организации задолжали зарплат на 3,6 миллиона рублей

Деньги не получили 23 работника
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура Тамбовского района Тамбовской области провела проверку исполнения трудового законодательства и выяснила, что у коммерческой организации образовалась задолженность по зарплате перед 23 работниками на сумму больше 3,6 миллиона рублей.

Для защиты трудовых прав работников прокуратура направила в суд исковые заявления, а также инициировала привлечение юридического лица к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

- После вмешательства надзорного ведомства задолженность полностью погашена, – сообщает прокуратура Тамбовской области.