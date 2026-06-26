В Тамбовской области в водоеме нашли машину с трупом внутри

В случившемся разбираются следователи Фото: СУ СК России по Тамбовской области.

25 июня из реки Осиновка в деревне Александро-Павловка Сампурского округа извлекли легковой автомобиль, в котором обнаружили тело его владельца – 62-летнего жителя Рассказовского округа, числившегося без вести пропавшим.

Для выяснения обстоятельств и причин случившегося в СУ СК России по Тамбовской области организовано проведение процессуальной проверки.

- Для определения точной причины гибели мужчины будет назначена судебно-медицинская экспертиза, – сообщает СУ СКР по региону.