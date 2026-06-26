Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 июня 2026 5:35

В Тамбовской области в водоеме нашли машину с трупом внутри

62-летний житель Рассказовского округа числился пропавшим без вести
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В случившемся разбираются следователи

В случившемся разбираются следователи

Фото: СУ СК России по Тамбовской области.

25 июня из реки Осиновка в деревне Александро-Павловка Сампурского округа извлекли легковой автомобиль, в котором обнаружили тело его владельца – 62-летнего жителя Рассказовского округа, числившегося без вести пропавшим.

Для выяснения обстоятельств и причин случившегося в СУ СК России по Тамбовской области организовано проведение процессуальной проверки.

- Для определения точной причины гибели мужчины будет назначена судебно-медицинская экспертиза, – сообщает СУ СКР по региону.

Машину нашли в реке Осиновка

Машину нашли в реке Осиновка

Фото: СУ СК России по Тамбовской области.