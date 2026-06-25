Овощи и яйца подешевели, сахар продолжает дорожать: инфляция в Тамбовской области замедляется

В мае 2026 года цены в Тамбовской области выросли всего на 0,1% по сравнению с апрелем. Годовая инфляция при этом замедлилась до 5,5%, сообщает Росстат.

Продукты в среднем стали дешевле. Особенно заметно упала стоимость яиц — на рынке выросло производство. Среди овощей снизились цены на огурцы, помидоры и перец: сказались сезонное снижение затрат в теплицах и укрепление рубля, которое сделало импорт дешевле.

А вот сахар дорожает уже пятый месяц подряд. В это время года его производство традиционно ниже, чем осенью. К тому же производители закладывают в цены выросшие расходы на логистику, оборудование и зарплаты.

Непродовольственные товары в мае подорожали сильнее всего. Моторное топливо прибавило в цене из-за роста спроса на фоне туристического сезона и полевых работ, а также снижения предложения из-за ремонтов на НПЗ. Подержанные иномарки тоже стали дороже — спрос на них вырос на фоне высоких цен на новые машины. При этом техника, электроника, средства связи и телерадиотовары, напротив, подешевели благодаря крепкому рублю и сдержанному покупательскому спросу.

В сфере услуг заметнее всего выросли цены на отдых внутри страны — поездки на Черноморское побережье и в Крым, а также санаторно-оздоровительные услуги. Зарубежные туры, наоборот, подешевели из-за укрепления рубля.

— Инфляция постепенно замедляется, но важно закрепить этот результат. Денежно-кредитная политика Банка России сохраняет умеренную жёсткость, чтобы спрос рос соразмерно возможностям производства, а инфляция вернулась к 4%, — отметили в тамбовском отделении Банка России.