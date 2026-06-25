Тамбовскому заключенному продлили срок за демонстрацию экстремистской символики

В Кирсановском районном суде вынесли приговор за публичное демонстрирование символики экстремистской организации. Как было установлено, мужчина отбывающий наказание по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) в ИК Тамбовской области, несмотря на административное наказание за демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ), совершил публичное демонстрирование другим осужденным символики экстремистской организации, запрещенной на территории РФ.

В ходе судебного разбирательства подсудимый вину признал.

- Фигуранта признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ, и окончательно назначил наказание 11 лет лишения свободы, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.